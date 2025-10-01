Россиянин вышел в женской одежде к магазину и был наказан

Житель Пензенской области вышел в женской одежде к магазину и был оштрафован

Житель Пензенской области вышел в женской одежде к магазину «Бобер» и был наказан. Позиционирующего себя трансгендером (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) россиянина оштрафовали на 50 тысяч рублей. Об этом стало известно Telegram-каналу «Осторожно, новости».

По сведениям издания, 50-летний мужчина оказался в общественном месте с макияжем и в женском наряде. Его обвинили в пропаганде нетрадиционных ценностей.

Во время судебного процесса следователь заявил, что обвиняемый «совершал действия, направленные на формирование нетрадиционных сексуальных установок и привлекательности нетрадиционных сексуальных отношений».

На суде житель Пензенской области не присутствовал. Тем не менее его признали виновным и назначили штраф в 50 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что жительницу Зеленограда оштрафовали за наклейку на автомобиле ее сына.