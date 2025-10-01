Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:45, 1 октября 2025Россия

Россиянин вышел в женской одежде к магазину и был наказан

Житель Пензенской области вышел в женской одежде к магазину и был оштрафован
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Житель Пензенской области вышел в женской одежде к магазину «Бобер» и был наказан. Позиционирующего себя трансгендером (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) россиянина оштрафовали на 50 тысяч рублей. Об этом стало известно Telegram-каналу «Осторожно, новости».

По сведениям издания, 50-летний мужчина оказался в общественном месте с макияжем и в женском наряде. Его обвинили в пропаганде нетрадиционных ценностей.

Во время судебного процесса следователь заявил, что обвиняемый «совершал действия, направленные на формирование нетрадиционных сексуальных установок и привлекательности нетрадиционных сексуальных отношений».

На суде житель Пензенской области не присутствовал. Тем не менее его признали виновным и назначили штраф в 50 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что жительницу Зеленограда оштрафовали за наклейку на автомобиле ее сына.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия атаковала «Искандером» грузовики ВСУ с беспилотниками. Десятки дронов-камикадзе загорелись и попали на видео

    Российский командир отказался в 1992 году давать присягу ВСУ и раскрыл причину

    На Украине назвали число ежемесячно мобилизуемых граждан

    На Украине потеряли полмиллиона единиц огнестрельного оружия

    63-летняя певица Алена Свиридова раскрыла секреты молодости

    Российские БМПТ получили «теннисную сетку» для защиты от дронов

    Россиянин вышел в женской одежде к магазину и был наказан

    Скачок цен на золото объяснили подготовкой к войне

    Совершивший взрывы в Мюнхене мужчина напал на своих родителей

    Раскрыты подробности развода Николь Кидман после 19 лет брака

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости