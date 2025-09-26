Россия
Россиянку наказали за наклейку на автомобиле сына

Жительницу Зеленограда оштрафовали за наклейку на автомобиле ее сына
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Жительницу Зеленограда наказали за наклейку на автомобиле ее сына. Москвичке выписали штраф. Об этом стало известно Telegram-каналу «Осторожно, Москва».

По сведениям российского издания, оперативники заметили у дома женщины припаркованный автомобиль с подозрительным стикером.

Удалось установить, что машина принадлежит 33-летнему сыну жительницы Зеленограда. На наклейке на заднем стекле содержались данные об экстремистском сообществе.

Знакомые семьи рассказали, что сын женщины является фанатом футбольного клуба «Спартак».

На заседание суда жительница Зеленограда не явилась. Тем не менее ее признали виновной в демонстрации экстремистской символики и назначил ей штраф в качестве административного наказания.

До этого сообщалось, что дальнобойщика из Белгорода наказали за наклейку с запрещенной символикой на фуре.

