Российский дальнобойщик пригнал фуру в Москву и был наказан из-за одной наклейки

Дальнобойщика из Белгорода наказали за наклейку с запрещенной символикой на фуре
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Дальнобойщик из Белгорода пригнал фуру в Москву и был наказан из-за одной наклейки, содержащей запрещенную символику. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, Москва».

По данным издания, сотрудники ДПС в августе остановили машину россиянина в Зеленограде. Им показалась подозрительной наклейка на грузовике. Выяснилось, что там было изображение «Легиона "Свобода России"» (признан в РФ террористической организацией и запрещен).

Правоохранители составили на мужчину протокол и взяли с него письменные объяснения.

На заседание, которое проходило в Зеленограде, житель Белгорода не явился. Судья признал его виновным в публичной демонстрации нацистской символики и назначил штраф с конфискацией предмета правонарушения.

Ранее стало известно, что жительницу Москвы оштрафовали за картинку с обнаженными политиками из России и США.

