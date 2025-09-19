Российский дальнобойщик пригнал фуру в Москву и был наказан из-за одной наклейки

Дальнобойщик из Белгорода пригнал фуру в Москву и был наказан из-за одной наклейки, содержащей запрещенную символику. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, Москва».

По данным издания, сотрудники ДПС в августе остановили машину россиянина в Зеленограде. Им показалась подозрительной наклейка на грузовике. Выяснилось, что там было изображение «Легиона "Свобода России"» (признан в РФ террористической организацией и запрещен).

Правоохранители составили на мужчину протокол и взяли с него письменные объяснения.

На заседание, которое проходило в Зеленограде, житель Белгорода не явился. Судья признал его виновным в публичной демонстрации нацистской символики и назначил штраф с конфискацией предмета правонарушения.

