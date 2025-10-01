Путешествия
05:30, 1 октября 2025Путешествия

Россиянка описала жизнь пенсионеров в Латинской Америке фразой «нам повезло больше»

Алина Черненко

Фото: Esteban Felix / AP

Путешественница Марина Ершова побывала в Никарагуа и сравнила жизнь местных пенсионеров с российскими. Своими наблюдениями она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

Автор публикации рассказала, что в этой стране Латинской Америки есть система социального обеспечения, которая предоставляет пенсии, но в ней есть свои нюансы. Например, чтобы получить выплаты от государства, нужно достигнуть возраста 60 лет и не менее 750 недель (около 15 лет) уплачивать взносы. По словам Ершовой, местная система социального обеспечения сталкивается с проблемами, схожими с российскими.

«Пенсионеры получают выплаты, но их размер и доступ к медицинским услугам ограничены. Так что, возможно, нам, россиянам, действительно повезло больше», — такими фразами описала увиденное путешественница.

Несмотря на это пожилые люди в Никарагуа находят способы поддерживать активность и интерес к жизни, добавила Ершова. В частности, многие из них увлекаются творчеством, занимаются танцами, йогой и фитнесом, участвуют в образовательных проектах и волонтерской деятельности, осваивают новые технологии и способы общения.

«Их увлечения и активная позиция служат примером для нас, показывая, как важно сохранять интерес к жизни и стремление к саморазвитию в любом возрасте», — констатировала автор.

Ранее эта же тревел-блогерша раскрыла истинное отношение жителей Никарагуа к россиянам. Она заметила, что для них куда важнее поведение иностранца, чем его происхождение.

