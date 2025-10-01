Российский чиновник умер после атаки дрона ВСУ

Глава совета депутатов Новой Каховки Леонтьев умер после удара дрона ВСУ

Глава совета депутатов Новой Каховки Владимир Леонтьев умер после удара дрона «Баба-яга» Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом пишет губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в Telegram-канале.

«С великой скорбью сообщаю, что Владимир Павлович Леонтьев скончался в больнице от полученных ранений. Врачи боролись до последнего, но спасти его не удалось», — написал глава региона.

Он еще раз напомнил, что чиновник погиб в результате удара украинского дрона. Сальдо также выразил соболезнования его родным и близким.

Накануне стало известно о ранении Леонтьева после удара БПЛА ВСУ. Уточнялось, что при атаке был использован дрон «Баба-яга».