Российского чиновника ранило при атаке дрона ВСУ

Глава совета депутатов Новой Каховки Владимир Леонтьев ранен при атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ). О ранении российского чиновника написал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в Telegram-канале.
«Сегодня утром при атаке вражеского дрона "Баба-яга" пострадал председатель совета депутатов Новой Каховки Владимир Леонтьев», — сообщил глава региона. Леонтьев находится в тяжелом состоянии, уточнил Сальдо.
Отмечается, что пострадавший ранее был мэром Новой Каховки. Губернатор Херсонской области отметил, что Леонтьев был знаком каждому жителю города.
22 мая автомобиль, в котором находился глава Беловского района Курской области Николай Волобуев, был атакован дроном ВСУ. Позже ему звонил лично президент России Владимир Путин.