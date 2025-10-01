Бывший СССР
11:04, 1 октября 2025Бывший СССР

Российского чиновника ранило при атаке дрона ВСУ

Глава совета депутатов Новой Каховки Леонтьев ранен при атаке ВСУ
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Telegram-канал Владимира Сальдо

Глава совета депутатов Новой Каховки Владимир Леонтьев ранен при атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ). О ранении российского чиновника написал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в Telegram-канале.

«Сегодня утром при атаке вражеского дрона "Баба-яга" пострадал председатель совета депутатов Новой Каховки Владимир Леонтьев», — сообщил глава региона. Леонтьев находится в тяжелом состоянии, уточнил Сальдо.

Отмечается, что пострадавший ранее был мэром Новой Каховки. Губернатор Херсонской области отметил, что Леонтьев был знаком каждому жителю города.

22 мая автомобиль, в котором находился глава Беловского района Курской области Николай Волобуев, был атакован дроном ВСУ. Позже ему звонил лично президент России Владимир Путин.

