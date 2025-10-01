Российского чиновника ранило при атаке дрона ВСУ

Глава совета депутатов Новой Каховки Леонтьев ранен при атаке ВСУ

Глава совета депутатов Новой Каховки Владимир Леонтьев ранен при атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ). О ранении российского чиновника написал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в Telegram-канале.

«Сегодня утром при атаке вражеского дрона "Баба-яга" пострадал председатель совета депутатов Новой Каховки Владимир Леонтьев», — сообщил глава региона. Леонтьев находится в тяжелом состоянии, уточнил Сальдо.

Отмечается, что пострадавший ранее был мэром Новой Каховки. Губернатор Херсонской области отметил, что Леонтьев был знаком каждому жителю города.

