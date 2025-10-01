Россия
10:47, 1 октября 2025Россия

Российский приграничный регион подвергся ракетному обстрелу ВСУ

Губернатор Гладков: Белгородский район подвергся ракетному обстрелу ВСУ
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Белгородский район подвергся ракетному обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Глава приграничного российского региона отметил, что в результате прилета боеприпаса в поселке Разумное загорелись две легковушки.

По словам Гладкова, к месту происшествия прибыли пожарные. Сведений о пострадавших не поступало.

«Информация о других последствиях уточняется. Оперативные службы работают на месте», — подчеркнул белгородский губернатор.

До этого супружеская пара пострадала при украинской атаке на автомобиль в Белгородской области.

Обоих сначала доставили в Краснооктябрьскую участковую больницу, а затем перевели в медицинское учреждение в Белгороде. Кроме того, повреждения получила машина россиян.

.
