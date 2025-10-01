Россия
09:47, 1 октября 2025Россия

Российский штурмовик в прямом эфире ликвидировал бойца ВСУ. Он бросил автомат, подкрался к позиции противника и заколол того ножом

Военкор Сладков: Боец ВС РФ в прямом эфире расправился с солдатом ВСУ при штурме
Антон Похиляк
Антон Похиляк (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Военкор Александр Сладков рассказал, как наблюдал за тем, как российский штурмовик расправился с солдатом ВСУ.

По его словам, сидя на передовом пункте управления «одной достойной организации» (какой именно, военкор не уточнил), он наблюдал в прямой трансляции за ходом попыток взять позицию ВСУ. Российским военным было сложно овладеть ею, так как один украинский солдат находился в очень удобной для обороны позиции.

Сладков рассказал, что видел, как один боец ВС РФ подкрался, положил свой автомат на землю и кинулся на украинца с одним ножом. «Кусты метались из стороны в сторону. Наш солдат выволок бездыханное окровавленное тело врага, помахал рукой нашему коптеру, взял автомат и продолжил атаку объекта», — закончил свое описание произошедшего военкор.

Война в прямом эфире, это уже часть СВО

Александр Сладков военный корреспондент

В «Ахмате» рассказали, как накинулись с ножом на украинца, вышедшего в туалет

Ранее командир группы спецназа «Ахмат» с позывным Аид рассказывал, как вступил в бой на ножах с застигнутым врасплох солдатом Вооруженных сил Украины.

Бой произошел в Серебрянском лесничестве. По его словам, к позициям ВСУ подходила группа из пяти российских бойцов, в числе которых был и он сам. В опорном пункте на тот момент находились от трех до четырех украинских солдат.

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

«Было решено сначала незаметно подползти к нему и ликвидировать. Мы проползли около 1,5 километра, замаскированные накидками от тепловизоров. Но случается, что нельзя все рассчитать до мелочей. Когда мы подползали к опорнику, [наблюдателю] приспичило сходить в туалет. И в пяти-шести метрах от меня он начал справлять нужду», — вспомнил Аид.

Командир рассказал, что в тот момент хотел воспользоваться винторезом, но тот зацепился между наплечником и броней и он не смог его достать. «Времени не было, я просто вскочил на ноги и накинулся на него с ножом», — добавил военнослужащий.

Российский боец заскочил в блиндаж ВСУ и с одним ножом в руке пленил пятерых солдат

В прошлом году российский боец с позывным Слива сообщил, что отметил свой первый бой в зоне спецоперации взятием в плен пяти солдат.

В своем самом первом бою военный, лишившись основного оружия, отважно заскочил в блиндаж ВСУ с одним ножом в руке. Пока его сослуживцы отвлекали на себя внимание находившихся в укрытии вражеских солдат, Слива успешно приблизился к ним и по очереди обезоружил.

По словам самого военного, эффект неожиданности сыграл ему на руку, что позволило быстро взять ситуацию под контроль и пленить всех пятерых солдат.

