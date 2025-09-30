Российский командир рассказал о бое на ножах с застигнутым врасплох бойцом ВСУ

Командир группы спецназа «Ахмат» вступил в бой на ножах с бойцом ВСУ

Командир группы спецназа «Ахмат» с позывным Аид вступил в бой на ножах с застигнутым врасплох солдатом Вооруженных сил Украины (ВСУ). Подробности этой схватки он опубликовал в своем Telegram.

Бой произошел при подходе к тылу противника в Серебрянском лесничестве в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. «В течение двух недель мы делали проход к минным заграждениям противника со стороны Топи. Стояла задача — зайти в тыл ВСУ», — рассказал Аид.

По его словам, к позициям противника подходила группа из пяти российских бойцов, в числе которых был и он сам. В опорном пункте ВСУ, по его информации, на тот момент находились от трех до четырех человек — в основном минометчики. Один из украинских солдат вел наблюдение.

«Было решено сначала незаметно подползти к нему и ликвидировать. Мы проползли около 1,5 километра, замаскированные накидками от тепловизоров. Но случается, что нельзя все рассчитать до мелочей. Когда мы подползали к опорнику, [наблюдателю] приспичило сходить в туалет. И в пяти-шести метрах от меня он начал справлять нужду», — вспомнил Аид.

Он рассказал, что в тот момент хотел воспользоваться винторезом, но он зацепился между наплечником и броней и он не смог его достать. «Времени не было, я просто вскочил на ноги и накинулся на него с ножом», — добавил военнослужащий.

С его слов, ликвидировать остальных бойцов ВСУ удалось с помощью брошенной его сослуживцами гранаты в блиндаж.

Ранее Аид рассказал о бое с польским снайпером, который проявлял особую жестокость, нанося прицельные удары по шее, подмышкам и гениталиям российских бойцов, чтобы заставить человека кричать от боли.