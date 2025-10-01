Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:53, 1 октября 2025Россия

Российской школьнице запретили посещать уроки из-за одного атрибута в образе

E1.ru: В Березовском второкласснице запретили посещать уроки в кокошнике
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

В городе Березовский Свердловской области второкласснице запретили посещать уроки из-за одного атрибута в образе. Как стало известно региональному порталу Е1.ru, школьница ранее приходила на занятия в кокошнике.

Мать юной россиянки пояснила, что учительница заставила девочку снять ободок для волос, оформленный в стиле старинного русского головного убора. Учащаяся пришла домой в слезах и рассказала обо всем семье.

Ее родительница сама преподает в младших классах, но в другой школе. По мнению женщины, традиционное украшение уместно в российских учебных заведениях.

Мать попросила учительницу прояснить, с чем связан запрет для ее ребенка, та ответила, что в школе носят форму и предпочтителен деловой стиль.

Россиянка отметила, что в то же время учащимся из мусульманских семей разрешают приходить в школу в платках и хиджабах.

«Хотя это не элемент школьной формы, но родители одевают так детей, это элемент их культуры, религии. Несмотря на то, что школа — светское учреждение, к этому относятся спокойно, уважая менталитет, религиозные традиции», — поделилась жительница Урала.

Ранее сообщалось, что в Нефтеюганске директоров школ решили наказывать за появление на уроках школьниц в хиджабах.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Президент Грузии рассказал о войне с Россией после слов поддержки Украине

    Кремль прокомментировал провокации Европы в Балтийском море

    Презервативы с кокаином в теле бразильского трансвестита привлекли российских таможенников

    В Минобороны России раскрыли пораженные ударами ракет и дронов объекты Украины

    Статусом добровольца СВО захотели наделить еще одну категорию россиян

    В России снизились железнодорожные перевозки нефти и нефтепродуктов

    Отправившиеся мстить российские военные наткнулись на командный пункт и сорвали планы ВСУ

    Том Холланд назвал звезду «Эйфории» невестой

    В Кремле назвали причины паузы в переговорах с Украиной

    Маск допустил переезд на Марс

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости