Российской школьнице запретили посещать уроки из-за одного атрибута в образе

E1.ru: В Березовском второкласснице запретили посещать уроки в кокошнике

В городе Березовский Свердловской области второкласснице запретили посещать уроки из-за одного атрибута в образе. Как стало известно региональному порталу Е1.ru, школьница ранее приходила на занятия в кокошнике.

Мать юной россиянки пояснила, что учительница заставила девочку снять ободок для волос, оформленный в стиле старинного русского головного убора. Учащаяся пришла домой в слезах и рассказала обо всем семье.

Ее родительница сама преподает в младших классах, но в другой школе. По мнению женщины, традиционное украшение уместно в российских учебных заведениях.

Мать попросила учительницу прояснить, с чем связан запрет для ее ребенка, та ответила, что в школе носят форму и предпочтителен деловой стиль.

Россиянка отметила, что в то же время учащимся из мусульманских семей разрешают приходить в школу в платках и хиджабах.

«Хотя это не элемент школьной формы, но родители одевают так детей, это элемент их культуры, религии. Несмотря на то, что школа — светское учреждение, к этому относятся спокойно, уважая менталитет, религиозные традиции», — поделилась жительница Урала.

Ранее сообщалось, что в Нефтеюганске директоров школ решили наказывать за появление на уроках школьниц в хиджабах.