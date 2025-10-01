Ведущая сделала признание в эфире и заставила гостя шоу открыть рот от удивления

Телеведущая Кэт Дили призналась в жульничестве во время конкурса канала ITV

Ведущая программы «Этим утром» (This Morning) на канале ITV Кэт Дили сделала признание в эфире и заставила гостя шоу, бывшего политика Джайлза Брандрета открыть рот от удивления. На это обратило внимание издание Daily Mail.

В выпуске Дили и ее коллега Бен Шепард обсуждали конкурс «Крути и выиграй» (Spin To Win), который проводится в эфире программы. Во время игры зрители звонят в студию и пытаются выиграть денежный приз с помощью гигантского колеса, которое вращают ведущие.

Сначала Дили объяснила правила игры, после чего повернулась к Шепарду и пожелала ему удачи. Соведущий смутился и спросил, действительно ли она обратилась к нему. «Мы помним, что было в прошлый раз», — при этом отметил он. «Мы немного жульничали!» — перебила коллегу Дили.

Услышав ее слова, Брандрет открыл от удивления рот. «Иногда люди просто не берут трубку», — оправдалась ведущая. Шепард в ответ возразил ей и подчеркнул, что ведущие шоу никогда не жульничали во время игры.

