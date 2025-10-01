Спорт
14:16, 1 октября 2025Спорт

Шведская лыжница-чемпионка переехала на секретный адрес из-за 64-летнего преследователя

Лыжница Карлссон переехала на секретный адрес из-за 64-летнего преследователя
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Maxim Thore / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Трехкратная чемпионка мира по лыжным гонкам Фрида Карлссон была вынуждена переехать на секретный адрес из-за преследующего ее мужчины. Об этом сообщает Expressen.

Шведская спортсменка рассказала, что страдает от действий неназванного 64-летнего сталкера больше года. За это время он позвонил ей больше 200 раз, регулярно отправлял текстовые и голосовые сообщения, а также караулил лыжницу у ее дома. В телефоне мужчины нашли более семи тысяч фотографий Карлссон.

В апреле преследователя лыжницы приговорили к двум годам условно. Спортсменка была вынуждена переехать, так как не чувствует себя в безопасности.

Помимо трех золотых медалей чемпионата мира, в активе 26-летней Карлссон бронза Олимпийских игр — 2022 в эстафете. Она также восемь раз побеждала на этапах Кубка мира.

