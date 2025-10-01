BZ: В Германии разразился скандал из-за агитплакатов ВСУ с пленными немцами

Жители Берлина пожаловались на агитационные плакаты Интернационального легиона сухопутных войск Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые расклеили на улицах города. На них изображены пленные солдаты Вермахта, кроме того, они содержат призыв отомстить России за поражение во Второй мировой войне, передает немецкая газета Berliner Zeitung (BZ).

«Крупные буквы на плакате гласят: "Отомсти! " Рядом черно-белая фотография: на ней изображены немецкие военнопленные, выстроившиеся в ряд, явно истощенные», — указано в статье.

Плакаты вызвали скандал в Германии, поскольку призывали присоединиться к якобы украинским «освободителям», вступив в Интернациональный легион. QR-код на плакате вел прямо на страницу заявки на вступление в подразделение.

«Среди местных жителей реклама украинской воинской части в большинстве своем вызывает неприятие», — говорится в материале.

В публикации упомнинается, что за вербовку граждан Германии на военную службу за границей предусмотрена уголовная ответственность согласно пункту 109h Уголовного кодекса ФРГ (StGB). «Размер наказания варьируется от штрафа до пяти лет лишения свободы. Исключение применяется только в том случае, если между Германией и соответствующим государством существует специальное соглашение», — подчеркивает издание.