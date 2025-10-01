Следователи заинтересовались протащившим ребенка по асфальту российским водителем автобуса

В Омске следователи возбудили дело после инцидента с автобусом

В Омске следователи возбудили уголовное дело после того, как водитель автобуса зажал ребенку ногу и протащил его по асфальту. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Дело возбудили по статье 238 УК РФ («Оказание небезопасных транспортных услуг»). Правоохранители выявят все обстоятельства и причины произошедшего.

Вечером 22 сентября водитель автобуса, следовавшего по маршруту № 33, отъезжал от остановки общественного транспорта «Рабиновича». Он не заметил пятилетнего ребенка, который уже успел поставить ногу в автобус, закрыл дверь и начал движение. Мальчику пришлось прыгать на одной ноге, чтобы удержать равновесие. Когда автобус начал набирать скорость, ребенок упал на асфальт, его проволокло несколько метров. Это попало на видео.