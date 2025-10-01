Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:37, 1 октября 2025Силовые структуры

Следователи заинтересовались протащившим ребенка по асфальту российским водителем автобуса

В Омске следователи возбудили дело после инцидента с автобусом
Варвара Митина (редактор)

Фото: Lantyukhov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В Омске следователи возбудили уголовное дело после того, как водитель автобуса зажал ребенку ногу и протащил его по асфальту. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Дело возбудили по статье 238 УК РФ («Оказание небезопасных транспортных услуг»). Правоохранители выявят все обстоятельства и причины произошедшего.

Вечером 22 сентября водитель автобуса, следовавшего по маршруту № 33, отъезжал от остановки общественного транспорта «Рабиновича». Он не заметил пятилетнего ребенка, который уже успел поставить ногу в автобус, закрыл дверь и начал движение. Мальчику пришлось прыгать на одной ноге, чтобы удержать равновесие. Когда автобус начал набирать скорость, ребенок упал на асфальт, его проволокло несколько метров. Это попало на видео.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Западе сообщили Украине плохие новости по ракетам Tomahawk

    Услугами российской спутниковой компании воспользовались 60 стран

    Доллар упал до минимума к евро и иене

    Российским туристам рекомендовали отложить поездки на Мадагаскар из-за протестов

    Россиянам рассказали о правилах подготовки дачи к зиме

    Президент Киргизии предложил смертную казнь за преступления против детей и женщин

    Российский военный с пулей в голове улыбнулся, сказал «вот так мы воюем» и попал на видео

    В Берлине появились листовки с призывом воевать на Украине

    В Баку рассказали подробности расследования авиакатастрофы AZAL

    В Финляндии выступили со срочным призывом по Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости