Совершивший взрывы в Мюнхене мужчина напал на своих родителей

Bild: Мужчина, который поджег дом своих родителей в Мюнхене, напал на родителей
Фото: Felix Harhager / dpa / Globallookpress.com

Мужчина, который поджег дом своих родителей на севере Мюнхена, расправился с отцом и ранил мать. Об этом сообщает газета Bild.

«Мужчина поджег дом своих родителей, напал с оружием на отца и ранил мать. Письмо, отправленное в полицию соседями, свидетельствует о том, что совершенное преступление связано с обострившимися наследственными спорами», — передает издание.

Ранее полиция города подтвердила, что инцидент произошел на почве семейного конфликта. Также на месте происшествия были обнаружены мины-ловушки, для обезвреживания которых привлечены саперы.

Рано утром 1 октября в Мюнхене прогремели взрывы. Помимо них, очевидцы слышали выстрелы. В районе, где произошел инцидент, полиция и пожарные проводят масштабную операцию, в которой также задействованы спецподразделения и специалисты по обезвреживанию взрывных устройств.

