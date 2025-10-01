Дмитриев: Угрозы США Индии и Китаю лишь ослабляют американские позиции

Угрозы США Индии и Китаю из-за покупки российской нефти лишь ослабляют позиции Вашингтона в мире, так как очередной раз доказывают снижение его роли в мировой экономике. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев, передает ТАСС.

«США перестали определять рост экономики мира. Это в основном Индия и Китай. Негативные комментарии [США], которые были против Индии и Китая, только ослабляют позицию США», — отметил представитель Кремля.

При этом Дмитриев подчеркнул, что Индия и Китай стали полноценными полюсами силы в современном миропорядке и Россия успешно развивает с ними сотрудничество.

1 сентября профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен заявлял, что США возмущены отказом Индии от покупки нефти России. Он подчеркнул, что администрацию президента США Дональда Трампа особенно раздражает выбор Нью-Дели более активно развивать отношения с Москвой и Пекином.