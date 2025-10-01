Среднедушевые доходы россиян за год подсчитали

Доцент Балынин: Среднедушевые доходы жителей России за год выросли на 17,5 %

За год среднедушевые доходы россиян увеличились на 17,5 процента, что почти на семь процентных пунктов выше уровня инфляции в I полугодии 2025 года. Об этом заявил доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин. Его процитировала «Газета.Ru».

Он также обратил внимание, что в I полугодии 2025 года до 45,6 процента снизилось число граждан с доходами меньше 45 тысяч рублей. В аналогичный период прошлого года речь шла о 54,1 процента. При этом доля россиян с денежными доходами от 45 тысяч до 100 тысяч рублей выросла до 36,9 процента. До 17,5 процента увеличилась доля граждан, которые могут похвастаться доходом, превышающим 100 тысяч рублей.

Самый серьезный рост среднедушевых денежных доходов в I полугодии 2025 года наблюдался в Чукотском автономном округе (плюс 24,5 процента), Кабардино-Балкарии (плюс 23,5 процента), Удмуртии (плюс 20,9 процента), Краснодарском крае (плюс 20,5 процента) и Адыгее (плюс 20,5 процента).

Социологи выяснили, что получающие от 500 тысяч рублей в месяц семьи россиян располагают тремя и более источниками дохода.