Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
21:54, 1 октября 2025Экономика

Стало известно о подготовке Россией ответа на изъятие своих активов за рубежом

Bloomberg: Россия готовит ответные меры на изъятие своих активов за рубежом
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

Россия готовит ответные меры на изъятие своих активов за рубежом, об этом сообщает Bloomberg.

Как стало известно агентству, Москва может национализировать и быстро продать иностранные активы в качестве симметричной меры на действия Евросоюза.

Издание отметило, что в России до сих пор работают сотни западных компаний, однако власти воздерживались от национализации иностранных активов.

Накануне президент России Владимир Путин подписал указ об особом порядке продажи госимущества в условиях санкций. В нем оговорены особенности, которые «в целях обеспечения обороноспособности и безопасности РФ» будут учитываться в условиях санкций США, примкнувших к ним стран и международных организаций.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Чернобыльской АЭС произошел блэкаут

    Увеличилось количество пострадавших при взрыве в российском кафе

    Зеленского уличили во лжи своим спонсорам

    Франция задержала двух членов экипажа танкера якобы «теневого флота» России

    Вице-президент США спрогнозировал продолжительность шатдауна в стране

    Пашинян объявил о независимости Армении от ОДКБ

    Россия запланировала запустить процесс выбора нового генсека ООН

    Трамп заявил об ухудшении ситуации в Орегоне

    Пранкеры Вован и Лексус пообщались с экс-главой USAID от лица Порошенко

    «Самая сексуальная в мире хоккеистка» в бикини раздвинула ноги на камеру

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости