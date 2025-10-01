Стало известно о подготовке Россией ответа на изъятие своих активов за рубежом

Россия готовит ответные меры на изъятие своих активов за рубежом, об этом сообщает Bloomberg.
Как стало известно агентству, Москва может национализировать и быстро продать иностранные активы в качестве симметричной меры на действия Евросоюза.
Издание отметило, что в России до сих пор работают сотни западных компаний, однако власти воздерживались от национализации иностранных активов.
Накануне президент России Владимир Путин подписал указ об особом порядке продажи госимущества в условиях санкций. В нем оговорены особенности, которые «в целях обеспечения обороноспособности и безопасности РФ» будут учитываться в условиях санкций США, примкнувших к ним стран и международных организаций.