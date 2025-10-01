Стало известно о подготовке Россией ответа на изъятие своих активов за рубежом

Bloomberg: Россия готовит ответные меры на изъятие своих активов за рубежом

Россия готовит ответные меры на изъятие своих активов за рубежом, об этом сообщает Bloomberg.

Как стало известно агентству, Москва может национализировать и быстро продать иностранные активы в качестве симметричной меры на действия Евросоюза.

Издание отметило, что в России до сих пор работают сотни западных компаний, однако власти воздерживались от национализации иностранных активов.

Накануне президент России Владимир Путин подписал указ об особом порядке продажи госимущества в условиях санкций. В нем оговорены особенности, которые «в целях обеспечения обороноспособности и безопасности РФ» будут учитываться в условиях санкций США, примкнувших к ним стран и международных организаций.

