Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:36, 30 сентября 2025Экономика

Путин подписал указ об особом порядке продажи госимущества в условиях санкций

Путин подписал указ об особенностях продажи федерального имущества
Дмитрий Воронин

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин подписал указ об особенностях продажи госимущества. Размещенный на портале опубликования правовых актов документ озаглавлен «О некоторых особенностях реализации имущества, находящегося в федеральной собственности».

В нем оговорены особенности, которые «в целях обеспечения обороноспособности и безопасности РФ» будут учитываться в условиях санкций США, примкнувших к ним стран и международных организаций.

Согласно указу, вступившему в силу с сегодняшнего дня, на определение рыночной стоимости имущества и подготовку отчета об оценке может даваться не более 10 рабочих дней, а список тех, кто имеет право проводить такую оценку утверждается правительством. Помимо этого, в рамках специального порядка госрегистрации, учета и перехода прав на федеральное имущество, в том числе сокращаются сроки таких действий, а «продажу приватизируемого федерального имущества» организует и осуществляет банк ПСБ.

Материалы по теме:
Изменение НДС, льготная ипотека и деньги на детей. В России представили план нового бюджета. На что потратят деньги?
Изменение НДС, льготная ипотека и деньги на детей. В России представили план нового бюджета. На что потратят деньги?
24 сентября 2025
«Доносятся стоны и жалобы. Все рухнуло» Как разрыв отношений с Россией сказался на Финляндии?
«Доносятся стоны и жалобы. Все рухнуло»Как разрыв отношений с Россией сказался на Финляндии?
19 сентября 2025

Решением президента могут быть установлены особенности применения законодательства, в том числе о приватизации, об акционерных обществах, об обществах с ограниченной ответственностью, о рынке ценных бумаг, о банках и банковской деятельности, о защите конкуренции, говорится также в указе.

В 2024 году продажа госимущества принесла российскому бюджету 132 миллиарда рублей, что в пять раз больше, чем в 2023-м, рассказал ранее глава Росимущества Вадим Яковенко. В начале сентября возглавлявший тогда Генпрокуратуру Игорь Краснов подчеркнул в беседе с журналистами, что ведомство не проводит ревизию приватизации, а иски об изъятии в госсобственность предприятий и бизнес-активов подаются в случае установления фактов их незаконного вывода, коррупции, преднамеренного банкротства и других действий криминального характера.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Пентагон призвал готовиться к войне

    Китайский J-20 в «режиме зверя» попал на видео

    Известный голливудский актер объяснил восьмилетний перерыв в общении с матерью

    Новый способ заработать появился у российских блогеров

    Apple оштрафовали на семь миллионов рублей

    Ушедшая из России компания собралась уволить тысячи сотрудников

    В российском регионе начали публиковать информацию о наличии топлива на АЗС

    По Москве ударили заморозки

    Чехия запретила въезд неаккредитованным российским дипломатам

    Стал известен неожиданный побочный эффект «Оземпика»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости