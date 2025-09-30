Путин подписал указ об особом порядке продажи госимущества в условиях санкций

Путин подписал указ об особенностях продажи федерального имущества

Президент России Владимир Путин подписал указ об особенностях продажи госимущества. Размещенный на портале опубликования правовых актов документ озаглавлен «О некоторых особенностях реализации имущества, находящегося в федеральной собственности».

В нем оговорены особенности, которые «в целях обеспечения обороноспособности и безопасности РФ» будут учитываться в условиях санкций США, примкнувших к ним стран и международных организаций.

Согласно указу, вступившему в силу с сегодняшнего дня, на определение рыночной стоимости имущества и подготовку отчета об оценке может даваться не более 10 рабочих дней, а список тех, кто имеет право проводить такую оценку утверждается правительством. Помимо этого, в рамках специального порядка госрегистрации, учета и перехода прав на федеральное имущество, в том числе сокращаются сроки таких действий, а «продажу приватизируемого федерального имущества» организует и осуществляет банк ПСБ.

Решением президента могут быть установлены особенности применения законодательства, в том числе о приватизации, об акционерных обществах, об обществах с ограниченной ответственностью, о рынке ценных бумаг, о банках и банковской деятельности, о защите конкуренции, говорится также в указе.

В 2024 году продажа госимущества принесла российскому бюджету 132 миллиарда рублей, что в пять раз больше, чем в 2023-м, рассказал ранее глава Росимущества Вадим Яковенко. В начале сентября возглавлявший тогда Генпрокуратуру Игорь Краснов подчеркнул в беседе с журналистами, что ведомство не проводит ревизию приватизации, а иски об изъятии в госсобственность предприятий и бизнес-активов подаются в случае установления фактов их незаконного вывода, коррупции, преднамеренного банкротства и других действий криминального характера.