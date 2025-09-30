Путин подписал указ об особом порядке продажи госимущества в условиях санкций

Президент России Владимир Путин подписал указ об особенностях продажи госимущества. Размещенный на портале опубликования правовых актов документ озаглавлен «О некоторых особенностях реализации имущества, находящегося в федеральной собственности».
В нем оговорены особенности, которые «в целях обеспечения обороноспособности и безопасности РФ» будут учитываться в условиях санкций США, примкнувших к ним стран и международных организаций.
Согласно указу, вступившему в силу с сегодняшнего дня, на определение рыночной стоимости имущества и подготовку отчета об оценке может даваться не более 10 рабочих дней, а список тех, кто имеет право проводить такую оценку утверждается правительством. Помимо этого, в рамках специального порядка госрегистрации, учета и перехода прав на федеральное имущество, в том числе сокращаются сроки таких действий, а «продажу приватизируемого федерального имущества» организует и осуществляет банк ПСБ.
Решением президента могут быть установлены особенности применения законодательства, в том числе о приватизации, об акционерных обществах, об обществах с ограниченной ответственностью, о рынке ценных бумаг, о банках и банковской деятельности, о защите конкуренции, говорится также в указе.
В 2024 году продажа госимущества принесла российскому бюджету 132 миллиарда рублей, что в пять раз больше, чем в 2023-м, рассказал ранее глава Росимущества Вадим Яковенко. В начале сентября возглавлявший тогда Генпрокуратуру Игорь Краснов подчеркнул в беседе с журналистами, что ведомство не проводит ревизию приватизации, а иски об изъятии в госсобственность предприятий и бизнес-активов подаются в случае установления фактов их незаконного вывода, коррупции, преднамеренного банкротства и других действий криминального характера.