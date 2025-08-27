Экономика
11:52, 27 августа 2025Экономика

Подсчитаны доходы российского бюджета от приватизации

Росимущество: Приватизация принесла бюджету России 132 миллиарда рублей
Кирилл Луцюк

Фото: Антон Денисов / РИА Новости

В 2024 году приватизация принесла российскому бюджету 132 миллиарда рублей. Об этом заявил глава Федерального агентства по управлению госимуществом (Росимущество) Вадим Яковенко. Его процитировало ТАСС.

По сравнению с 2023 годом продажи увеличились в пять раз.

Яковенко объяснил, что по итогам прошлого года его ведомство направило в бюджет страны 473 миллиарда рублей, причем 307 миллиардов составили дивиденды. Кроме того, государство стало больше зарабатывать на управлении федеральным имуществом. Как сказал Яковенко, от сдачи в аренду и приватизации казна получила 166 миллиардов рублей.

В Росимуществе надеются, что в 2025 году ведомство сумеет пополнить бюджет еще на 475 миллиардов рублей.

Ранее сообщалось, что в этом году приватизация принесла российскому бюджету больше 27 миллиардов рублей, хотя изначально планировалось получить 5,5 миллиарда. В основном источником этих доходов стали некрупные сделки: в частное владение переходили малые и средние предприятия, выставочные центры и базы отдыха.

