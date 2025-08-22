В России подсчитали доходы от приватизации

Росимущество: Доходы от приватизации превысили план почти в пять раз

В 2025 году приватизация принесла российскому бюджету больше 27 миллиардов рублей вместо запланированных 5,5 миллиарда. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на Росимущество.

Эти поступления в основном были обеспечены за счет некрупных сделок: в частное владение переходили малые и средние предприятия, выставочные центры и базы отдыха. В частности, в Ярославской области приватизировали три объекта за 200 миллионов рублей.

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области за шесть месяцев продали имущества на 985 миллионов рублей.

Ранее глава бюджетного комитета Совета Федерации Анатолий Артамонов высказался о массовой приватизации как о способе решения проблемы растущего дефицита федерального бюджета. Кроме того, он выступил за урезание лишних льгот и ненужных субсидий. Рассуждая о льготах, он заявил, что в России их стало слишком много.

В свою очередь, министр финансов России Антон Силуанов заверил в конце мая, что его ведомство в вопросах приватизации не ставит цели распродать все. Речь идет о продаже части акций, чтобы средства пошли на дальнейшее развитие компаний при сохранении контрольного пакета за государством.