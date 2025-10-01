Стас Михайлов снимет фильм о себе

Певец Стас Михайлов рассказал о съемках фильма о нем и его карьере артиста

Певец Стас Михайлов сообщил, что готовится к съемкам фильма про себя. Его слова передает 5-tv.tu.

«Это будет художественный фильм. Конечно, с элементами художественного вымысла, но в основных моментах, ключевых, будет правда», — рассказал певец.

Примечательно, что в роли самого артиста будет сниматься другой человек. Михайлов будет лишь автором повествования.

«Фильм про меня, но я буду рассказчиком происходящего. Это мне больше нравится. Надеюсь, получится интересно. Это должен быть кусочек жизни, который вы нигде больше не услышите и не увидите», — добавил он.

Ранее стало известно, что народный артист России Стас Михайлов рассказал, что впервые ощутил себя звездой еще в 1992 году.