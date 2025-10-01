Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
19:08, 1 октября 2025Культура

Стас Михайлов снимет фильм о себе

Певец Стас Михайлов рассказал о съемках фильма о нем и его карьере артиста
Андрей Шеньшаков

Фото: Петр Кассин / Коммерсантъ

Певец Стас Михайлов сообщил, что готовится к съемкам фильма про себя. Его слова передает 5-tv.tu.

«Это будет художественный фильм. Конечно, с элементами художественного вымысла, но в основных моментах, ключевых, будет правда», — рассказал певец.

Примечательно, что в роли самого артиста будет сниматься другой человек. Михайлов будет лишь автором повествования.

«Фильм про меня, но я буду рассказчиком происходящего. Это мне больше нравится. Надеюсь, получится интересно. Это должен быть кусочек жизни, который вы нигде больше не услышите и не увидите», — добавил он.

Ранее стало известно, что народный артист России Стас Михайлов рассказал, что впервые ощутил себя звездой еще в 1992 году.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Минпромторг опубликовал список машин, разрешенных для использования в такси. Почему он вызвал недоумение?

    Западу предрекли разрушительные последствия помощи Украине

    У москвичей появится памятник запятым и кавычкам

    Россиянка потеряла мужа после ссоры и заявила в полицию о его похищении

    Россиянам раскрыли простой способ продлить жизнь на четыре года

    Для россиян запустили новый формат шопинга

    Туристку накачали наркотиками, избили и похитили из отеля на курорте в Африке

    В городе Киевской области произошел блэкаут после ударов дронов

    В российском городе произошла массовая драка между двумя школами

    Пьеха рассказал о своем опыте лечения в рехабе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости