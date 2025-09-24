Культура
18:57, 24 сентября 2025Культура

Стас Михайлов высказался о своей звездности

Певец Стас Михайлов признался, что ощутил себя звездой еще в 1992 году
Андрей Шеньшаков

Фото: Sergey Elagin / Business Online / Globallookpress.com

Народный артист России Стас Михайлов рассказал, что впервые ощутил себя звездой еще в 1992 году. Его слова передает «Газета.Ru».

На вокальном шоу «Ну-ка, все вместе!» певец признался, что тоже участвовал в конкурсах.

«В 1992 году я победил на фестивале "Гардемарины эстрады". После этого я думал, что вся моя жизнь удалась, теперь я стану настоящей звездой», — рассказал Михайлов.

Также артист сказал, что вскоре разочаровался в своей самоуверенности: сразу стать звездой не получилось, а признание к Стасу пришло только через 20 лет.

Ранее стало известно, что российский певец Стас Михайлов берет за выступление на корпоративе 9 миллионов рублей за программу продолжительностью 50 минут.

