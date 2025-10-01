Ценности
Терри Крюс раскрыл секрет мускулистого тела в 57 лет

People: Актер Терри Крюс никогда не пропускает тренировки ради мускулистого тела
Мария Винар

Фото: @terrycrews

Американский актер и бывший игрок в американский футбол Терри Крюс раскрыл секрет мускулистого тела в 57 лет. Соответствующее интервью публикует издание People.

По словам артиста, он никогда не пропускает тренировки. Так, Крюс рассказал, что начинает каждое свое утро с физической активности. При этом он обязательно снимает на камеру свои занятия и выкладывает в соцсети. Таким образом знаменитость себя дисциплинирует.

«Но дисциплина — это не наказание. Это тренировка. Нужно тренироваться, чтобы не падать духом, быть энергичным и продолжать двигаться вперед. И я хочу заниматься этим всю оставшуюся жизнь», — подчеркнул звезда сериалов «Бруклин 9-9» и «Все ненавидят Криса».

Ранее американская телезвезда Ким Кардашьян раскрыла секрет идеальной фигуры. Тогда предпринимательница призналась, что большое внимание уделяет силовым нагрузкам и пилатесу.

