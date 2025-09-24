Ценности
15:22, 24 сентября 2025Ценности

44-летняя Ким Кардашьян раскрыла секрет идеальной фигуры

44-летняя телезвезда Ким Кардашьян тренируется каждое утро для идеальной фигуры
Мария Винар

Фото: NikeSkims

Американская телезвезда Ким Кардашьян раскрыла секрет идеальной фигуры. Интервью с ней публикует издание Vogue.

44-летняя создательница бельевого бренда Skims рассказала, что тренируется каждое утро по полтора часа. При этом большое внимание она уделяет силовым нагрузкам. «Я серьезная тяжелоатлетка, поэтому поднимаю много тяжестей. У меня были проблемы со спиной, поэтому пришлось скорректировать некоторые тренировки, но мне обязательно нужно прорабатывать нижнюю часть тела, чтобы оставаться в тонусе», — объяснила знаменитость.

Помимо силовых нагрузок, Кардашьян включает в тренировочную программу растяжку. «Я обожаю пилатес. Я замечаю, что если не занимаюсь им хотя бы раз в неделю, то чувствую боль в спине», — призналась звезда.

В то же время бизнесвумен отметила, что не любит танцы и йогу. «Я сходила на них один раз и уснула», — с иронией заключила собеседница издания.

Ранее сообщалось, что Ким Кардашьян снялась в откровенном образе.

