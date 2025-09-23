Ценности
12:42, 23 сентября 2025
Ценности

Ким Кардашьян снялась в откровенном образе

Американская телезвезда Ким Кардашьян снялась в белом откровенном образе
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @kimkardashian

Американская телезвезда Ким Кардашьян снялась в откровенном образе. Соответствующий пост появился в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

44-летняя предпринимательница разместила снимок, на котором предстала в белом комплекте. Наряд состоял из облегающей юбки и укороченного бандажного топа с глубоким декольте.

В качестве аксессуаров она выбрала массивное колье с крестами, а завершали образ укладка и макияж в нейтральных оттенках.

Ранее в сентябре Ким Кардашьян снялась в бюстгальтере. Предпринимательница опубликовала серию снимков, на одном из которых снялась в голубом откровенном костюме.

