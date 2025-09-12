Американская телезвезда Ким Кардашьян снялась в бюстгальтере

Американская телезвезда Ким Кардашьян показала новое фото в откровенном образе. Соответствующий пост появился в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

44-летняя предпринимательница опубликовала серию снимков, на одном из которых снялась в голубом костюме, состоящем из облегающей юбки и бюстгальтера.

В качестве аксессуаров звезда выбрала небольшую сумку прямоугольной формы. В то же время она распустила волосы и сделала макияж в нюдовых оттенках.

Ранее в сентябре Ким Кардашьян показала фото в прозрачном платье. Предпринимательница предстала на одном из размещенных фото в белом изделии без бретелей.