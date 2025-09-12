Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
01:08, 12 сентября 2025Ценности

Ким Кардашьян снялась в бюстгальтере

Американская телезвезда Ким Кардашьян снялась в бюстгальтере
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @kimkardashian

Американская телезвезда Ким Кардашьян показала новое фото в откровенном образе. Соответствующий пост появился в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).
 44-летняя предпринимательница опубликовала серию снимков, на одном из которых снялась в голубом костюме, состоящем из облегающей юбки и бюстгальтера.

Материалы по теме:
Грудь напоказ и голые ягодицы. Кто из звезд оголился на «Оскаре»?
Грудь напоказ и голые ягодицы.Кто из звезд оголился на «Оскаре»?
3 марта 2025
Юра Борисов покорил всех манерами, дочь Деппа — прозрачным платьем, а Адам Сэндлер пришел в худи. Чем еще удивил «Оскар»?
Юра Борисов покорил всех манерами, дочь Деппа — прозрачным платьем, а Адам Сэндлер пришел в худи.Чем еще удивил «Оскар»?
3 марта 2025

В качестве аксессуаров звезда выбрала небольшую сумку прямоугольной формы. В то же время она распустила волосы и сделала макияж в нюдовых оттенках.

Ранее в сентябре Ким Кардашьян показала фото в прозрачном платье. Предпринимательница предстала на одном из размещенных фото в белом изделии без бретелей.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп назвал ошибкой прилет дронов в Польшу

    США пригрозили Бразилии из-за приговора экс-президенту

    Средства ПВО сбили два летевших на Москву БПЛА

    Бывшего президента Бразилии приговорили к 27 годам тюрьмы

    Трампу стали известны мотивы убийства его союзника Кирка

    Больше половины поставленных ВСУ дронов оказались бракованными

    Ким Кардашьян снялась в бюстгальтере

    Еще одна страна вызвала российского посла из-за инцидента с дронами в Польше

    В Швейцарии назвали инцидент с дронами в Польше провокацией Украины

    Сжегший российский паспорт певец попытался отправиться на СВО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости