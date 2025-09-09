Ценности
Ким Кардашьян показала фото в прозрачном платье

Американская телезвезда Ким Кардашьян показала фото в откровенном платье
Карина Черных
Карина Черных

Фото: @kimkardashian

Американская телезвезда Ким Кардашьян показала фото в откровенном образе. Соответствующий пост появился в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

44-летняя предпринимательница предстала на одном из размещенных снимков в белом прозрачном платье без бретелей, сквозь которое просвечивалось ее тело.

Под упомянутый наряд знаменитость надела белые трусы с низкой посадкой. Образ завершили прозрачные босоножки на каблуках.

Ранее в сентябре Ким Кардашьян обругали в сети за пирсинг у 12-летней дочери. Юзер с никнеймом @Useful_Grape3559 опубликовал фото наследницы Кардашьян с прогулки по Риму и заметил, что ее средний палец на правой руке оказался проколот.

