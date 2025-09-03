Ценности
Ким Кардашьян обругали в сети за пирсинг у 12-летней дочери

Мария Винар

Фото: Backgrid UK / Legion-media

Пользователи сети обругали американскую телезвезду Ким Кардашьян за пирсинг у дочери Норт Уэст. Соответствующие фото и комментарии появились на Reddit.

Юзер с никнеймом @Useful_Grape3559 опубликовал фото 12-летней наследницы Кардашьян с прогулки по Риму и заметил, что ее средний палец на правой руке оказался проколот. Другие пользователи платформы, в свою очередь, также обратили внимание, что кожа вокруг пирсинга начала воспаляться.

«Кто, черт возьми, разрешает своему 12-летнему ребенку делать пирсинг? И кто, черт возьми, делает пирсинг 12-летнему ребенку? У моей дочери в 12 лет даже уши не проколоты», «Ей так мало лет. Что делает Ким?», «У меня нет слов», «Место прокола — идеальное для инфекций», «Не думаю, что это хороший компромисс, если ребенок захотел себе что-то проколоть», — рассуждали юзеры в комментариях.

В июне общественность возмутилась маникюром Норт Уэст во время отдыха на пляже в Мексике.

