13:53, 1 октября 2025Силовые структуры

Топ-менеджер крупной московской компании заявил в полицию на эскортницу

Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Tero Vesalainen / Globallookpress.com

В Москве топ-менеджер крупной компании обратился в полицию с заявлением о мошенничестве, в котором обвинил свою бывшую подругу, назвав ее эскортницей. Об этом пишет Baza.

Мужчина считает, что его обманули на 50 миллионов рублей. Проверку проводит отдел МВД по Дорогомиловскому району столицы. Потерпевший по имени Андрей познакомился с Екатериной на работе, у них начался роман. Возлюбленная не скрывала от него, что замужем и у нее есть дочь, но жаловалась на недостаток финансов в семье.

Андрей стал оказывать подруге материальную поддержку, оплачивал ей поездки на отдых с ребенком, а затем и вовсе решил жениться на Екатерине. Он купил квартиру в элитном жилом комплексе для совместного проживания и автомобиль возлюбленной.

Екатерина заселилась в новое жилье, но не развелась, а потом и вовсе прекратила общение со своим содержателем. Расстроенный Андрей вскоре выяснил, что подруга работает эскортницей — он нашел в интернете ее анкету с сайта эскорт-услуг. Этим бизнесом она занялась еще 10 лет назад после переезда в Москву из Майкопа.

Ранее эскортница Полина Vogue назвала моветоном заниматься сексом за новый iPhone.

