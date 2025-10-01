Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:43, 1 октября 2025Мир

Трамп подписал указ о гарантиях безопасности

Белый дом: Трамп подписал указ о гарантиях безопасности Катару
Максим Габриелян
Максим Габриелян (ведущий редактор отдела «Мир»)

Фото: Nathan Howard / Reuters

Президент США Дональд Трамп подписал указ о предоставлении гарантий безопасности Катару от нападения извне. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на документ, опубликованный ранее Белым домом.

«Соединенные Штаты будут рассматривать любое вооруженное нападение на территорию, суверенитет или критически важную инфраструктуру Государства Катар как угрозу миру и безопасности Соединенных Штатов», — отмечается в документе.

Дополнительно подчеркивается, что Катар является важным союзником США, который своими функциями посредника помогает урегулировать региональные конфликты. При этом в тексте не указана ни одна страна, которая гипотетически могла бы представлять угрозу монархии.

23 июня Иран выпустил не менее шести ракет в направлении американских военных баз в Катаре в ответ на удар США по ядерной инфраструктуре Исламской Республики.

Однако 9 сентября также Армия обороны Израиля нанесла удар по руководству палестинского радикального движения ХАМАС в Дохе.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Без нее Украина давно потеряла бы Донбасс». Почему европейцы хотят закрыть самую эффективную программу военной помощи Киеву?

    Российский министр предложил ввести для некоторых выпускников вузов отработку в регионах

    Имущество уволенного вице-губернатора российского региона заблокировали

    Для россиян запустили новый формат шопинга

    В России назвали воровством одно решение Европы по Украине

    Россиян предупредили о риске обрушить дом из-за ремонта

    Водитель автобуса оплевал россиянок и попал на видео

    В российском регионе пенсионер поплатился за работу на иностранную разведку

    Прическа Шона Пенна на фото с премьеры нового фильма стала мемом в сети

    В России рассказали о совершенствовании «Терминаторов»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости