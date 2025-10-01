Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Барселона
Сегодня
22:00 (Мск)
ПСЖ
Лига чемпионов|Общий этап. 2-й тур
Монако
Сегодня
22:00 (Мск)
Манчестер Сити
Лига чемпионов|Общий этап. 2-й тур
Вильярреал
Сегодня
22:00 (Мск)
Ювентус
Лига чемпионов|Общий этап. 2-й тур
Боруссия Д
Сегодня
22:00 (Мск)
Атлетик Б
Лига чемпионов|Общий этап. 2-й тур
Пари Нижний Новгород
Сегодня
18:00 (Мск)
Спартак М
Fonbet Кубок России|Группа C. 5-й тур
Локомотив М
Сегодня
20:30 (Мск)
ЦСКА
Fonbet Кубок России|Группа D. 5-й тур
Балтика
Сегодня
20:30 (Мск)
Акрон
Fonbet Кубок России|Группа D. 5-й тур
Арсенал
Сегодня
22:00 (Мск)
Олимпиакос
Лига чемпионов|Общий этап. 2-й тур
Байер
Сегодня
22:00 (Мск)
ПСВ Эйндховен
Лига чемпионов|Общий этап. 2-й тур
Наполи
Сегодня
22:00 (Мск)
Спортинг
Лига чемпионов|Общий этап. 2-й тур
Карабах
Сегодня
19:45 (Мск)
Копенгаген
Лига чемпионов|Общий этап. 2-й тур
Юнион
Сегодня
19:45 (Мск)
Ньюкасл Юнайтед
Лига чемпионов|Общий этап. 2-й тур
12:23, 1 октября 2025Спорт

Тренер по фигурному катанию сравнила детей в России и Китае

Тренер фигуристов Усачева: В Китае дети более послушные и тихие, чем в России
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Master1305 / Shutterstock / Fotodom

Бывшая российская фигуристка Дарья Усачева, работающая детским тренером в Китае, сравнила местных юных фигуристов с российскими. Об этом сообщает Sport24.

По ее словам, дети в Китае более послушные и тихие, чем в России. «Можем и пообщаться, но это в конце и начале тренировки. А если им сказать, что пора работать, то они спокойно идут, без каких-либо пререканий и споров», — заявила 19-летняя Усачева.

Она также отметила высокую мотивацию своих подопечных. «Стараются все, никто не занимается фигурным катанием из-за того, что ему просто время нечем занять», — добавила Усачева.

Усачева завершила карьеру в 2023 году. Она выступала в женском одиночном катании, тренировалась под руководством Этери Тутберидзе, а в 2020 году стала серебряным призером чемпионата мира среди юниоров.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Президент Грузии рассказал о войне с Россией после слов поддержки Украине

    На Кольцевой ветке московского метро остановили движение

    Рита Дакота показала лицо со швами после новой пластики

    Армия России уничтожила «Искандером» десятки груженных беспилотниками фур ВСУ

    Кремль прокомментировал провокации Европы в Балтийском море

    Презервативы с кокаином в теле бразильского трансвестита привлекли российских таможенников

    В Минобороны России раскрыли пораженные ударами ракет и дронов объекты Украины

    Статусом добровольца СВО захотели наделить еще одну категорию россиян

    Отправившиеся мстить российские военные наткнулись на командный пункт и сорвали планы ВСУ

    Том Холланд назвал звезду «Эйфории» невестой

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости