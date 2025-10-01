Путешествия
20:19, 1 октября 2025Путешествия

Туристов предупредили о представляющих опасность масках для плаванья в Египте

Shot: Постояльцам отелей в Египте советуют не покупать маски для снорклинга
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Telegram-канал SHOT

Отдыхающих в Египте туристов предупредили о представляющих опасность для жизни масках для снорклинга. Об этом сообщает Shot.

В египетских отелях массово расклеивают объявления для постояльцев, им советуют не покупать полнолицевые маски для плаванья. По сообщению экспертов, из-за неправильного выхода воздуха в них скапливается углекислый газ, надышавшись которым можно лишиться сознания прямо в море.

Ранее россияне пожаловались на закрытие пляжей Египта из-за нашествия акул. Морских хищников видели у берегов популярных курортов Хургады и Макади.

