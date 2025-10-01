Бывший СССР
Украинцы устроили распродажу переданных Норвегией сухпайков

Украинцы продают через интернет арктические сухпайки, предоставленные Норвегией
Александра Синицына
Александра Синицына

Украинцы устроили в интернете распродажу арктических сухпайков, которые были предоставлены Норвегией в рамках военной помощи. Об этом сообщает РИА Новости.

На упаковке товара отмечено, что он предназначен для питания в экстремальных условиях, разработан специально для хлодного климата Арктики. Производитель продуктовых наборов — норвежская компания Drytech AS.

Калорийность рациона — 130 калорий. В меню может попасться, к примеру, паста с прованскими травами, цельнозерновой хлеб, энергетический батончик, сухофрукты, энергетический напиток и печеночный паштет. Продавцы указывают в объявлениях, что это «самый передовой сухпаек Европы, одобренный НАТО».

Среди прочих объявлений нашлись и о продаже аварийного рациона питания Seven Oceans, который произведен норвежской компанией GC Rieber. В состав входят девять батончиков из пшеничной муки, витаминов, растительных жиров и сахара, калорийность — 2500 калорий.

