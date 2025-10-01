The Guardian: ЕС не сможет стать военным блоком, направленным против России

Европейский союз (ЕС) не сможет превратиться из интеграционного объединения в полноценную военную машину, аналогичную НАТО, направленную против России. Об этом сообщает газета The Guardian со ссылкой на экспертов.

«Поскольку президент США Дональд Трамп ставит под сомнение основы международного порядка, сложившегося после 1945 года, европейцы начинают осознавать необходимость делать больше для обеспечения своей безопасности. Однако мирный проект не может быть просто преобразован в военный — по крайней мере, не жертвуя тем, что делает его эффективным в тех областях, где он действительно хорош», — приводит издание слова британского политолога Ананда Менона.

Исследователь также подчеркнул, что для подобной военной конверсии необходим консенсус всех стран-участниц Евросоюза, чего сейчас нет. В связи с этим, он указал, что странам континента придется искать альтернативную структуру, через которую они смогут оформить военный альянс.

Ранее венгерский политический эксперт, член международного дискуссионного клуба «Валдай» Габор Штир заявил, что милитаризация Евросоюза под предлогом угрозы со стороны России позволит руководству объединения развязать себе руки. Руководство сообщества также видит в развитии военно-промышленного комплекса возможность выйти из продолжающегося экономического кризиса, однако подобная политика может помочь лишь частично, считает аналитик.