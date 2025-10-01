В Кремле ответили на слова главы Пентагона «хочешь мира — готовься к войне»

Песков: Россия укрепляет Вооруженные силы, придерживаясь мира и дипломатии

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на слова главы Пентагона Пита Хегсета «хочешь мира – готовься к войне». Он отметил, что Россия укрепляет Вооруженные силы, придерживаясь мира и дипломатии, передает ТАСС.

Хегсет в речи перед генералами заявил, что США должны быть готовы к войне ради защиты мира и произнес в том числе известное выражение.

Песков заявил, что эта фраза Москве хорошо знакома. «Мы тоже предпочитаем укреплять наши вооруженные силы, оставаясь сторонниками мира и политико-дипломатического решения», — сказал пресс-секретарь президента.

Ранее глава Пентагона созвал экстренное совещание с участием сотен генералов и адмиралов, не объяснив причину срочной встречи. СМИ назвали его приказ «чрезвычайно необычным» и вызвавшим «смятение и тревогу».

