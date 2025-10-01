Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:58, 1 октября 2025Бывший СССР

В МИД назвали покушением атаку дрона на российского чиновника

Мирошник: Атака дрона на главу совета Новой Каховки Леонтьева — это покушение
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Характер атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на главу совета депутатов Новой Каховки Владимира Леонтьева с использованием дрона «Баба-Яга» указывает на то, что это было спланированное покушение. На это указал посол МИД России Родион Мирошник, передает ТАСС.

«Учитывая характер покушения на Владимира Леонтьева, с большой долей вероятности можно говорить, что нападение на него было подготовленным, спланированным», — заявил дипломат.

Он отметил, что украинские спецслужбы часто прибегают к террористическим методам, и предположил, что подготовка к покушению могла вестись давно.

Леонтьев был ранен при атаке ВСУ на Новую Каховку 1 октября. Чиновник скончался в больнице от полученных ранений.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия атаковала «Искандером» грузовики ВСУ с беспилотниками. Десятки дронов-камикадзе загорелись и попали на видео

    G7 приблизилась к «значительному ужесточению» санкций против России

    Недвижимость российского писателя арестовали

    Стармер нашел необычную причину роста призывников в Великобритании

    Дачников призвали срочно выполнить ряд работ

    Атмосферное давление в Москве побило рекорд 50-летней давности

    Россия осудила воевавшего за ВСУ наемника из Австралии

    Баста назвал преимущества метро

    Обвиняемый в превышении полномочий российский чиновник уйдет на СВО

    Археологи раскрыли тайну загадочного артефакта Древнего Египта

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости