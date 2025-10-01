Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
08:59, 1 октября 2025Силовые структуры

В МВД России отметили получивших ранения в особых условиях полицейских

Министр МВД РФ Колокольцев наградил раненных при особых условиях полицейских
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: МВД России

Министр внутренних дел России генерал полиции Владимир Колокольцев навестил полицейских в Главном клиническом госпитале МВД России и вручил награды коллегам, получившим ранения при выполнении служебного долга в особых условиях. Об этом «Ленте.ру» сообщила Официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, четверо правоохранителей из Белгородской области и сержант полиции из Чеченской Республики удостоены медали «За заслуги в службе в особых условиях». Также лейтенант полиции из Кабардино-Балкарской Республики получил из рук Колокольцева медаль «За доблесть в службе». Волк рассказала, что все награжденные полицейские теперь восстанавливают здоровье под наблюдением специалистов ведущей ведомственной медицинской организации.

Глава ведомства поблагодарил коллег за самоотверженную и добросовестную службу. «Работа полицейского всегда сопряжена с риском для жизни и здоровья. Вы доказали, что на сотрудников органов внутренних дел всегда можно положиться», — обратился к коллегам Колокольцев.

Ранее сообщалось, что к уголовной ответственности привлечены более 70 участников и организатор преступных сообществ, причастных к совершению 140 криминальных посягательств в IT-сфере на территории России, Белоруссии и Киргизии.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Жители были обеспокоены». На российском нефтеперерабатывающем заводе произошел пожар. Что известно о ЧП?

    Малышеву шокировала одна интимная процедура в санатории

    Действовавшего 11 лет серийного насильника поймали в российском городе

    Правительство отреагировало на топливный кризис в России

    Овечкин высказался о полученной травме

    Путин поздравил Си Цзиньпина с годовщиной образования КНР

    Преступник-рецидивист представился гидом в Марокко и изнасиловал туристку на пляже

    Перечислены иностранные снаряды советских танков ВСУ

    Откровенный образ жены Безоса на дне рождения Сидни Суини раскритиковали в сети

    На Украине сообщили о появлении беспилотников над Бучей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости