В МВД России отметили получивших ранения в особых условиях полицейских

Министр МВД РФ Колокольцев наградил раненных при особых условиях полицейских

Министр внутренних дел России генерал полиции Владимир Колокольцев навестил полицейских в Главном клиническом госпитале МВД России и вручил награды коллегам, получившим ранения при выполнении служебного долга в особых условиях. Об этом «Ленте.ру» сообщила Официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, четверо правоохранителей из Белгородской области и сержант полиции из Чеченской Республики удостоены медали «За заслуги в службе в особых условиях». Также лейтенант полиции из Кабардино-Балкарской Республики получил из рук Колокольцева медаль «За доблесть в службе». Волк рассказала, что все награжденные полицейские теперь восстанавливают здоровье под наблюдением специалистов ведущей ведомственной медицинской организации.

Глава ведомства поблагодарил коллег за самоотверженную и добросовестную службу. «Работа полицейского всегда сопряжена с риском для жизни и здоровья. Вы доказали, что на сотрудников органов внутренних дел всегда можно положиться», — обратился к коллегам Колокольцев.

