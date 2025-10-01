В Новосибирске хозяин воссоединился с уехавшим от него на автобусе псом

В Новосибирске нашли хозяина ротвейлера Даши, которая села на автобус и уехала

В Новосибирске нашелся хозяин катавшегося на автобусе пса. Об этом сообщает Telegram-канал дома помощи животным HELPNI.

История началась, когда ротвейлер по кличке Даша сбежала из дома и села на автобус № 18. Проехав несколько остановок, она вышла на остановке на улице Коммунистической. Там ее и нашли волонтеры 24 сентября. Они забрали потерявшуюся собаку на передержку. Никто не знал имени, поэтому собаку решили назвать Марго. За неделю Даше-Марго успели сделать прививки и провести обработку.

1 октября хозяин Даши нашелся. Он благополучно воссоединился с питомицей, уехавшей от него на автобусе. «Сто раз запрыгнула и выпрыгнула из машины, звала скорее ехать», — описала радость Даши сотрудница приюта. «Супер-воспитанная! Очень умная и послушная!» — характеризовали собаку волонтеры, когда искали ее владельца.

Ранее сообщалось, что сбежавшую из поезда собаку Шуру нашли живой и здоровой на станции Поворино в Воронежской области. Пса породы папийон перевозили в поезде Новороссийск — Екатеринбург без хозяйки. 5 сентября во время остановки на станции Поворино под Воронежем Шуре меняли воду, в этот момент собака вырвалась из клетки и выскочила из вагона на платформу.