Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
21:30, 1 октября 2025Моя страна

В Новосибирске хозяин воссоединился с уехавшим от него на автобусе псом

В Новосибирске нашли хозяина ротвейлера Даши, которая села на автобус и уехала
Антонина Черташ
Антонина Черташ

В Новосибирске нашелся хозяин катавшегося на автобусе пса. Об этом сообщает Telegram-канал дома помощи животным HELPNI.

История началась, когда ротвейлер по кличке Даша сбежала из дома и села на автобус № 18. Проехав несколько остановок, она вышла на остановке на улице Коммунистической. Там ее и нашли волонтеры 24 сентября. Они забрали потерявшуюся собаку на передержку. Никто не знал имени, поэтому собаку решили назвать Марго. За неделю Даше-Марго успели сделать прививки и провести обработку.

1 октября хозяин Даши нашелся. Он благополучно воссоединился с питомицей, уехавшей от него на автобусе. «Сто раз запрыгнула и выпрыгнула из машины, звала скорее ехать», — описала радость Даши сотрудница приюта. «Супер-воспитанная! Очень умная и послушная!» — характеризовали собаку волонтеры, когда искали ее владельца.

Материалы по теме:
Киты в печали, вороны мстят, а коты чуют смерть: правда ли, что животные могут испытывать чувства и вести себя как люди?
Киты в печали, вороны мстят, а коты чуют смерть:правда ли, что животные могут испытывать чувства и вести себя как люди?
14 октября 2022
Мохнатый сослуживец Шесть умильных животных, освоивших человеческие профессии
Мохнатый сослуживецШесть умильных животных, освоивших человеческие профессии
12 марта 2017

Ранее сообщалось, что сбежавшую из поезда собаку Шуру нашли живой и здоровой на станции Поворино в Воронежской области. Пса породы папийон перевозили в поезде НовороссийскЕкатеринбург без хозяйки. 5 сентября во время остановки на станции Поворино под Воронежем Шуре меняли воду, в этот момент собака вырвалась из клетки и выскочила из вагона на платформу.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Чернобыльской АЭС произошел блэкаут

    Матвиенко заявила о стремлении России к многополярному миру

    В Госдуме пригрозили Евросоюзу судом

    Хоккеист Кузнецов перешел в «Металлург»

    Группа активистов посоветовала родителям не уменьшать пенисы детям

    Медведев оценил возможность России позволить себе шатдауны

    В Новосибирске хозяин воссоединился с уехавшим от него на автобусе псом

    Несколько взрывов прогремело в небе над Донецком

    В украинском городе после вспышки в небе неизвестного происхождения пропал свет

    В России оценили способность справиться с санкциями США

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости