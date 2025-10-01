В ООН раскрыли последствие передачи ВСУ ракет Tomahawk

Небензя: Передача ВСУ ракет Tomahawk не изменила бы ситуацию на поле боя

Передача Вооруженным силам Украины (ВСУ) американских дальнобойных ракет Tomahawk не изменила бы ситуацию на поле боя, российская сторона нашла бы успешное решение этой проблеме. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, передает ТАСС.

«Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров высказывался на этот счет. Он сказал, что сделки еще нет, не факт, что Tomahawk будут переданы украинцам. Во-вторых, передадут или нет, это не изменит положения дел на поле боя. Я уверен, при необходимости мы найдем ответ», — отметил дипломат.

При этом Небензя подчеркнул, что Россия также готова к новым санкциям со стороны США и успешно с ними справится.

Ранее, как указал «Ленте.ру» военный историк и аналитик Евгений Норин, решение Трампа об ударах ВСУ вглубь территории России мало повлияет на ситуацию на фронте. В частности, он обратил внимание, что крылатые ракеты относительно легко сбиваются системой противовоздушной обороны (ПВО) по сравнению с другими типами вооружений.