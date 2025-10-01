Россия
В Петербурге мужчина случайно упал с восьмого этажа, выжил и попал на видео

Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

В Петербурге мужчина упал с восьмого этажа. Происшествие попало на видео, его опубликовало издание «Фонтанка» в Telegram.

На записи видно, как некий предмет с большой скоростью падает на один из припаркованных во дворе жилого дома автомобилей, пробивает стекло и скрывается в салоне. От удара срабатывает подушка безопасности, машину сильно тряхнуло.

По информации издания, нетрезвый мужчина случайно не удержался и сорвался с балкона. О состоянии петербуржца известно, что он находится в реанимации. Его состояние оценивается как очень тяжелое.

Летом в Петербурге был зафиксирован аналогичный случай. Тогда выпавшему из окна мужчине удалось не только выжить, но и самостоятельно дойти до больницы. Медики диагностировали у него закрытый перелом поперечного отростка позвонка слева с переходом на поперечное отверстие и сужением его просвета, закрытый перелом дуги позвонков слева, закрытый оскольчатый перелом фаланги пальца правой стопы, закрытый перелом фаланги пальца левой стопы.

