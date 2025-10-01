Россия
18:51, 1 октября 2025

В России курьер на самокате получил штраф в 1,6 миллиона рублей

Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Ground Picture / Shutterstock / Fotodom  

В Санкт-Петербурге курьер на электросамокате получил штраф в 1,6 миллиона рублей за сбитого пешехода. Об этом сообщила руководитель объединенной пресс-службы российских судов Дарья Лебедева в своем Telegram.

Иски были предъявлены к кикшеринговой компании, службе доставки, а также непосредственно водителю самоката. Дело рассматривал Красносельский районный суд.

Иск был удовлетворен частично. С курьера взыскали убытки (услуги сиделки, инвалидное кресло, ходунки и костыли для пострадавшей) в размере 679,37 тысячи рублей и моральный вред, который оценили в 900 тысяч рублей. Кроме того, на него возложили оплату госпошлины — 21 587 рублей.

Ранее жительница Москвы получила крупный штраф за поездку с ребенком на электросамокате. Горожанке пришлось выплатить 100 тысяч рублей.

    Все новости