В России оценили стиль Трампа как политика

Небензя: Трамп любит быстрые решения, но они не сработают с ситуацией на Украине
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Василий Небензя

Василий Небензя. Фото: Reuters

Постпред России при Организации Объединенных Наций (ООН) Василий Небензя прокомментировал действия президента США Дональда Трампа как политика. Его слова приводит РИА Новости.

Небензя оценил стиль Трампа как политика и подчеркнул, что тот стремится искать быстрые решения. Однако эта тактика не сработает вокруг кризиса на Украине, заявил он.

«Президент Трамп — это особый тип политика, который любит быстрые разрешения, но с этой ситуацией [вокруг Украины] быстрые решения не сработают», — отметил дипломат.

Ранее Трамп заявил, что Украина при поддержке Европы может не только вернуть свои территории, но и потенциально «пойти еще дальше». По его словам, Россия участвует в конфликте уже более трех лет, что «не делает ей чести» и выставляет «бумажным тигром».

