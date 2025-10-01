В России оценили стиль Трампа как политика

Постпред России при Организации Объединенных Наций (ООН) Василий Небензя прокомментировал действия президента США Дональда Трампа как политика. Его слова приводит РИА Новости.
Небензя оценил стиль Трампа как политика и подчеркнул, что тот стремится искать быстрые решения. Однако эта тактика не сработает вокруг кризиса на Украине, заявил он.
«Президент Трамп — это особый тип политика, который любит быстрые разрешения, но с этой ситуацией [вокруг Украины] быстрые решения не сработают», — отметил дипломат.
Ранее Трамп заявил, что Украина при поддержке Европы может не только вернуть свои территории, но и потенциально «пойти еще дальше». По его словам, Россия участвует в конфликте уже более трех лет, что «не делает ей чести» и выставляет «бумажным тигром».