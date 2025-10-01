В России потребовали запретить рэпера Macan

Глава ФБПК Бородин: Рэпер Macan прикрывается патриотизмом для заработка денег

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин потребовал запретить российского рэпера Macan (настоящее имя — Андрей Косолапов), которому грозит уголовное дело за уклонение от призыва на военную службу. Его цитирует «Абзац».

Бородин подчеркнул, что каждый мужчина в России «должен отдать долг перед Родиной». Глава ФПБК добавил, что так делал он сам, его друзья и братья. «По сей день мы помогаем нашим ребятам в зонах [проведения специальной военной операции] СВО», — сказал он.

По его мнению, Macan не является патриотом и «использует Россию только для заработка денег, прикрываясь патриотизмом». «Он пытается усидеть на двух стульях, использует страну в своих корыстных интересах. Этот человек не заслуживает уважения среди мужчин и соотечественников. Если его сейчас объявят в розыск, компетентные органы быстро исправят данную ситуацию», — заявил Бородин.

Ранее певица Вика Цыганова резко высказалась о поступке Macan, который сжег автомобиль на сцене во время концерта в Москве. Она указала на то, что в период активных боевых действий двое «взрослых» и «здоровых» мужчин, годных к службе в армии, «продемонстрировали, что для них нет правил».