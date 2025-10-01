Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
12:25, 1 октября 2025Культура

В России потребовали запретить рэпера Macan

Глава ФБПК Бородин: Рэпер Macan прикрывается патриотизмом для заработка денег
Вячеслав Иванов (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин потребовал запретить российского рэпера Macan (настоящее имя — Андрей Косолапов), которому грозит уголовное дело за уклонение от призыва на военную службу. Его цитирует «Абзац».

Бородин подчеркнул, что каждый мужчина в России «должен отдать долг перед Родиной». Глава ФПБК добавил, что так делал он сам, его друзья и братья. «По сей день мы помогаем нашим ребятам в зонах [проведения специальной военной операции] СВО», — сказал он.

По его мнению, Macan не является патриотом и «использует Россию только для заработка денег, прикрываясь патриотизмом». «Он пытается усидеть на двух стульях, использует страну в своих корыстных интересах. Этот человек не заслуживает уважения среди мужчин и соотечественников. Если его сейчас объявят в розыск, компетентные органы быстро исправят данную ситуацию», — заявил Бородин.

Ранее певица Вика Цыганова резко высказалась о поступке Macan, который сжег автомобиль на сцене во время концерта в Москве. Она указала на то, что в период активных боевых действий двое «взрослых» и «здоровых» мужчин, годных к службе в армии, «продемонстрировали, что для них нет правил».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Президент Грузии рассказал о войне с Россией после слов поддержки Украине

    На Кольцевой ветке московского метро остановили движение

    Рита Дакота показала лицо со швами после новой пластики

    Армия России уничтожила «Искандером» десятки груженных беспилотниками фур ВСУ

    Кремль прокомментировал провокации Европы в Балтийском море

    Презервативы с кокаином в теле бразильского трансвестита привлекли российских таможенников

    В Минобороны России раскрыли пораженные ударами ракет и дронов объекты Украины

    Статусом добровольца СВО захотели наделить еще одну категорию россиян

    Отправившиеся мстить российские военные наткнулись на командный пункт и сорвали планы ВСУ

    Том Холланд назвал звезду «Эйфории» невестой

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости