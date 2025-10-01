Россия
В России предложили ужесточить закон об оказании медпомощи мигрантам

Депутат ГД Леонов предложил повысить страховой стаж для получения ОМС мигрантами
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости

В России предложили ужесточить закон об оказании медицинской помощи иностранцам и повысить страховой стаж для получения полиса обязательного медицинского страхования (ОМС) мигрантами. С инициативой выступил депутат Госдумы Сергей Леонов, пишет «Парламентская газета».

На сегодняшний день страховой стаж для получения полиса ОМС для мигрантов составляет три года. Его предлагается повысить до пяти лет. При этом уточняется, что новшества не должны коснуться высококвалифицированных специалистов.

«Уверен, что установление такого срока будет стимулировать иностранцев активнее интегрироваться в наше общество, чтобы трудиться легально и таким образом платить налоги и страховые взносы», — обозначил Леонов.

Кроме того, законопроект устанавливает порядок информационного взаимодействия между Соцфондом и ФОМС. Первый должен будет передавать информацию не только о начале и окончании мигрантами трудовых отношений, сроках их гражданско-правовых договоров, но и о достижении страхового стажа не менее пяти лет.

Ранее в Пензенской области больницу оштрафовали за вылеченного мигранта. Сообщалось, что лечебное учреждение оказало помощь гражданину Таджикистана, но не передало в миграционную службу уведомление о прибытии иностранного гражданина.

