Российскую больницу оштрафовали за вылеченного мигранта

В Пензе полиция оштрафовала больницу на 400 тысяч рублей за помощь мигранту

В Пензенской области полиция оштрафовала больницу за вылеченного мигранта. Об этом сообщает «Царьград».

Лечебное учреждение оказало помощь гражданину Таджикистана, но не передало в миграционную службу уведомление о прибытии иностранного гражданина. В результате Управление по вопросам миграции признало больницу виновной в административном правонарушении и наложило штраф в размере 400 тысяч рублей.

Главврач больницы подал иск с просьбой отменить штраф из-за малозначительности нарушения, к тому же совершенного впервые. Суд с этими доводами согласился, признав нарушение формальным и не опасным для общества. Постановление о штрафе отменили и заменили его на устное замечание.

В августе в России появился проект закона, который обязывал бы больницы передавать в полицию данные о мигрантах, которые запросили медицинскую помощь без страхового полиса. Как говорится в пояснительной записке, отсутствие медицинских полисов обязательного или добровольного страхования является нарушением правил въезда на территорию России. При этом, как показывает анализ судебной практики, иностранные граждане нередко обращаются за медицинской помощью, так как на основании международных договоров с рядом стран неотложная и экстренная помощь оказывается бесплатно.