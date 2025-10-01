В России рассказали о сложностях с конвертацией доходов в машину или дачу

Глава ВЦИОМ: Российские работодатели стали меньше конкурировать за кадры

Российские работодатели на фоне замедления темпов роста экономики стали меньше «соревноваться» за кадры, удовлетворяя все «хотелки» сотрудников. Об остановке гонки зарплат гендиректор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров рассказал радиостанции «Говорит Москва».

«Уже не так высок спрос на рабочие руки, как раньше, в период четырехпроцентного роста [ВВП]», — констатировал специалист.

Также Федоров отметил, что гражданам стало сложнее «конвертировать» заработанное в квартиру, дачу или машину, что, по его словам, «действует негативно на ожидания людей», становящиеся «не такими далеко идущими», как полгода или год назад.

Ранее о том, что платежеспособность россиян начала снижаться, а пик их материального благополучия был пройден в конце 2024 — начале 2025 годов, заявил директор Центра исследований социальной экономики Алексей Зубец.

Кадровый дефицит на фоне рекордно низкой безработицы и рост зарплат, опережающий повышение производительности труда, в Центробанке считают индикаторами перегрева экономики, на фоне которого в стране значительно выросла инфляция.