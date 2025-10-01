Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:00, 1 октября 2025Экономика

В России рассказали о сложностях с конвертацией доходов в машину или дачу

Глава ВЦИОМ: Российские работодатели стали меньше конкурировать за кадры
Дмитрий Воронин

Фото: Unsplash

Российские работодатели на фоне замедления темпов роста экономики стали меньше «соревноваться» за кадры, удовлетворяя все «хотелки» сотрудников. Об остановке гонки зарплат гендиректор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров рассказал радиостанции «Говорит Москва».

«Уже не так высок спрос на рабочие руки, как раньше, в период четырехпроцентного роста [ВВП]», — констатировал специалист.

Также Федоров отметил, что гражданам стало сложнее «конвертировать» заработанное в квартиру, дачу или машину, что, по его словам, «действует негативно на ожидания людей», становящиеся «не такими далеко идущими», как полгода или год назад.

Ранее о том, что платежеспособность россиян начала снижаться, а пик их материального благополучия был пройден в конце 2024 — начале 2025 годов, заявил директор Центра исследований социальной экономики Алексей Зубец.

Кадровый дефицит на фоне рекордно низкой безработицы и рост зарплат, опережающий повышение производительности труда, в Центробанке считают индикаторами перегрева экономики, на фоне которого в стране значительно выросла инфляция.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия атаковала «Искандером» грузовики ВСУ с беспилотниками. Десятки дронов-камикадзе загорелись и попали на видео

    Российский командир отказался в 1992 году давать присягу ВСУ и раскрыл причину

    На Украине назвали число ежемесячно мобилизуемых граждан

    На Украине потеряли полмиллиона единиц огнестрельного оружия

    63-летняя певица Алена Свиридова раскрыла секреты молодости

    Российские БМПТ получили «теннисную сетку» для защиты от дронов

    Россиянин вышел в женской одежде к магазину и был наказан

    Скачок цен на золото объяснили подготовкой к войне

    Совершивший взрывы в Мюнхене мужчина напал на своих родителей

    Раскрыты подробности развода Николь Кидман после 19 лет брака

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости