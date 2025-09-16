Экономика
Пик материального благополучия объявили пройденным

Дмитрий Воронин

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Платежеспособность россиян начала снижаться, а пик их материального благополучия был пройден в конце 2024-начале 2025 года. Об этом заявил директор Центра исследований социальной экономики Алексей Зубец, высказывания которого приводит радиостанция «Говорит Москва».

«Ключевой параметр — это не сами зарплаты, а самооценка уровня дохода. То есть, когда люди считают, что им хватает денег», — подчеркнул экономист. По его словам, если зимой зарплаты в стране росли, опережая инфляцию, то в последнее время наблюдается падение оценки покупательной способности.

Зубец в связи с этим обратил внимание на рост платежей по ЖКХ, а также «съедающее» доходы граждан удорожание лекарств и других товаров. «Мы достигли пика реальной платежеспособности населения и начали спускаться», — считает эксперт.

Ранее он предложил ради демографического роста начать выплачивать матерям пособия таких размеров, которых «будет достаточно, чтобы женщина не ходила на работу». Чтобы «началась какая-то демографическая динамика» на семью с четырьмя детьми потребуется не менее 200 тысяч рублей в месяц, полагает Зубец.

Как отмечал профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов, необходимые, согласно данным ВЦИОМ, россиянам для счастья 227 тысяч рублей в месяц не говорят об их жадности, ведь, хотя сумма и превышает медианный заработок в стране в 3,5 раза, речь идет в том числе о необходимости содержать на эти деньги детей.

