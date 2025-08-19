Экономист объяснил размер необходимой россиянам для счастья зарплаты

Экономист Сафонов объяснил, зачем россиянам 3,5 средних зарплаты в месяц

Необходимые россиянам для счастья почти 227 тысяч рублей в месяц не говорят об их «жадности» — напротив, зарплатные ожидания оправданы и понятны, поскольку, хотя сумма и превышает медианный заработок в стране в 3,5 раза, речь идет в том числе о необходимости содержать на эти деньги детей, а значит доход нужно делить на количество иждивенцев в семье. Такое мнение в беседе с KP.RU высказал экономист, профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.

Комментируя соответствующие данные ВЦИОМа, в исследовании которого, в частности, говорится, что с 2017 года названная гражданами сумма выросла более чем вдвое, эксперт объяснил, что вдвое подорожала с тех пор и средняя иномарка, путешествия тогда не обходились так дорого, а «убитая квартира-"двушка" в Москве также не стоила тогда 20 миллионов рублей, как сейчас».

Отношение россиян к их материальному положению изменилось за четверть века «Если в 1999 году большинство чувствовали неудовлетворенность или даже несчастье из-за уровня доходов, то в 2025 году доминирует эмоциональное равнодушие», — констатирует ВЦИОМ, в релизе которого говорится, что «деньги не вызывают особых чувств у почти половины опрошенных», а позитивные оценки в сфере личных финансов дали вчетверо больше респондентов, чем в конце 1990-х.

Он напомнил, что «люди оценивают реальную текущую инфляцию» и счастье заключается для них не только в возможности покупать продукты, не особо экономя и без проблем оплачивать ЖКХ, но и в возможности приобрести товары долгосрочного потребления, купить гаджеты, поехать в отпуск.

Говоря же о том, что в столице требуемая для счастья сумма достигла почти 700 тысяч рублей в месяц, Сафонов указал, что в Москве средняя зарплата составляет 170-180 тысяч рублей в месяц, а сама жизнь значительно дороже, чем в других регионах, причем, с учетом того, что в мегаполисе стандарты жизни более высокие, «на оценку счастья влияет еще и то, как человек выглядит на фоне других».

По данным Росстата, реальные денежные доходы россиян за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен, выросли в январе-июне 2025 года на 7,8 процента. Средняя зарплата, как ожидают эксперты, станет в России шестизначной, превысив к концу года 105 тысяч рублей.