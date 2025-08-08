Доходы россиян выросли

Росстат: Реальные располагаемые доходы граждан РФ выросли в I полугодии на 7,8 %

Реальные располагаемые денежные доходы россиян за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен, выросли в январе-июне на 7,8 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом со ссылкой на данные Росстата сообщает ТАСС.

Во втором квартале показатель вырос на 7 процентов, тогда как в январе-марте он увеличился на 8,7 процента год к году. Его рост в 2024-м Росстат оценил в 7,3 процента.

Минэкономразвития, как следует из его апрельского макропрогноза (обновленная версия сейчас готовится), ожидает роста реальных располагаемых доходов населения в 2025 году на уровне 5,9 процента.

Ранее из подсчетов Центробанка в рамках «Всероссийского обследования домохозяйств по потребительским финансам» стало известно, что реальные доходы 22 процентов российских домохозяйств выросли с 2022 по 2024 год в полтора раза и больше, а у 19 процентов они снизились не менее чем на 10 процентов.