Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
19:51, 8 августа 2025Экономика

Доходы россиян выросли

Росстат: Реальные располагаемые доходы граждан РФ выросли в I полугодии на 7,8 %
Дмитрий Воронин

Фото: Pxhere

Реальные располагаемые денежные доходы россиян за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен, выросли в январе-июне на 7,8 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом со ссылкой на данные Росстата сообщает ТАСС.

Во втором квартале показатель вырос на 7 процентов, тогда как в январе-марте он увеличился на 8,7 процента год к году. Его рост в 2024-м Росстат оценил в 7,3 процента.

Минэкономразвития, как следует из его апрельского макропрогноза (обновленная версия сейчас готовится), ожидает роста реальных располагаемых доходов населения в 2025 году на уровне 5,9 процента.

Ранее из подсчетов Центробанка в рамках «Всероссийского обследования домохозяйств по потребительским финансам» стало известно, что реальные доходы 22 процентов российских домохозяйств выросли с 2022 по 2024 год в полтора раза и больше, а у 19 процентов они снизились не менее чем на 10 процентов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Сотрудник сверхсекретного подразделения МВД России арестован. Он должен был бороться с хакерами, но сам занялся киберпреступностью

    Раскрыта судьба избившего российского подростка 16-летнего мигранта

    «Слышали? Что-то бомбануло». Туристам в панике пришлось покидать пляжи Сочи из-за атаки беспилотников

    Момент уничтожения дрона ВСУ над российским курортным поселком сняли на видео

    Способ устроить пожар через взлом зарядки описали

    Доходы россиян выросли

    В России подтвердили сроки встречи Путина и Трампа

    В курортном российском регионе обнаружили обломки беспилотников после работы ПВО

    Палестина поблагодарила Германию за приостановку экспорта оружия Израилю

    Названа самая развратная мужская одежда

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости